После увеличения МРОТ доходы вырастут у 4,8 млн россиян

Увеличение МРОТ сокращает разницу между средней зарплатой работников разных категорий. Этот показатель влияет на всю систему оплаты труда, а также на выплату социальных пособий.

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) проиндексировали на 18,5%, что привело к повышению зарплаты, пособий и социальных выплат для 4,8 млн россиян. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на представителя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Увеличение МРОТ коснулось 4,8 миллиона россиян, которые получают зарплату в минимальном размере. Это колоссальное значение. Более того, в дальнейшем периоде увеличивается и пенсионное обеспечение, — сказала Светлана Бессараб.

МРОТ затрагивает всю систему оплаты труда в компаниях. Ниже этого показателя работодатель не может выплачивать зарплату.