Автомобили освободят от уплаты госпошлины при передаче их для гуманитарных миссий

Транспортные средства, которые передают на фронт по договорам пожертвований, будут освобождены от уплаты пошлины за регистрацию авто, выдачу номеров, ПТС и свидетельства от праве собственности.

В Госдуму внесли законопроект, который отменит уплату государственной пошлины за регистрацию транспортных средств, предоставляемых «Народному фронту» для гуманитарных миссий и нужд бойцов по договорам пожертвований. Об этом сказано на сайте Думы.

Мы надеемся, что наши коллеги из других фракций также поддержат эту законодательную инициативу, тем более что вся страна участвует в сборе помощи фронту, — сказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин.

В Налоговый кодекс внесут поправки, чтобы регистрация транспортных средств, переданных на фронт, а также выдача госномеров, ПТС и свидетельства о праве собственной стали бесплатными.