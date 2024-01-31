Банки предотвратили 20 млн попыток украсть деньги клиентов

Банковские антифрод-системы работают на 98%, они помогли клиентам сохранить 3,3 трлн рублей. Эти средства специалисты не дали перевести мошенникам.

С 2023 года Центробанк начал собирать статистику о предотвращенных хищениях со счетов клиентов банков. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зампреда Банка России Германа Зубарева.

За девять месяцев 2023 года кредитные организации отбили больше 20 млн попыток похитить деньги и сохранили на клиентских счетах 3,3 трлн рублей.

Однако клиентам все же удалось перевести мошенникам почти 133 трлн рублей. Из этой суммы злоумышленники получили только 11 млрд рублей или 0,0085%.

Сейчас защитные системы от мошенников работают на 98%, а ЦБ продолжит повышать требования к качеству антифрод-систем.

Банки возмещают деньги только в одном случае, когда хищение случилось без участия клиента, то есть он не передавал мошенникам доступ к своим деньгам: не сообщал данные карты, коды из смс, логин или пароль. Однако большое число мошеннических операций происходит с использованием социальной инженерии, когда человек добровольно переводит сбережения злоумышленникам, — сказал Герман Зубарев.

В 2022 году число мошеннических списаний уменьшилось, но на 4% выросла сумма похищенных средств, до 14,2 млрд рублей.