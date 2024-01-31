Услуги самозанятых в сфере красоты предложили сертифицировать

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила правительству ввести обязательную сертификацию самозанятых мастеров маникюра, стилистов и косметологов. Об этом пишут «Известия».
Сейчас требования к стерилизации инструментов и к оформлению медицинской книжки сотрудников действуют только для ИП и юрлиц. Но мастера из сферы красоты все чаще работают «на дому», а клиенты сталкиваются с некачественными услугами.
При одинаковой выручке в 112 тыс. рублей за услуги по маникюру ИП получает примерно 29 тыс. прибыли из-за ежемесячных издержек в 83,5 тыс., а самозанятый — 88 тыс. при расходах в 24,6 тыс., — говорится в письме ТПП.
Чтобы это исправить, ТПП собирается уравнять условия ведения бизнеса для микропредприятий и самозанятых, которые оказывают услуги в сфере красоты. Сертификация подтвердит, что мастер соблюдает требования безопасности и имеет достаточную квалификацию.
От представителей бьюти-индустрии в регионах мы неоднократно слышали о том, что самозанятые перетягивают клиентов у салонов красоты. Однако требования к обязательной сертификации для плательщиков НПД пока представляются избыточными, — сказал гендиректор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.
Также он предложил ввести добровольную сертификацию самозанятых и упростить для них процедуру получения разрешения. Это повысит конкурентоспособность услуг мастеров красоты, которые работают на себя.
Комментарии2
Перекос в одной отрасли начали осознавать уже хорошо, а когда и до других отраслей доберутся? Например по кондитерским изделиям - торты, пирожное и т.п. Там так же работая как ИП или ООО не на НПД нужно кучу требований соблюдать от чего освобождены физики "самозанятые"
Сначала думают о том, как стянуть больше налогов с людей, выдумывая "самые простые и понятные" системы налогообложения. Потом начинают закручивать гайки, ограничивая всех в работе с такими режимами. Потом вспоминают о том, что они составляют знатную конкуренцию всем остальным системам и начинают горевать об этом на каждом углу. Потом придумывают как стянуть еще больше денег на косвенных поборах в виде сертификации.
А вот они такие умные, и сразу об этом подумать никак? Вот совсем? Не проще ли всем снизить налоги из отрасли? Чтобы была конкуренция именно профильная, а не ценовая. Очевидно же, что специалисты на дому зарабатывают больше на себя, чем салон. И это экономисты и финансисты работают? Да любой владелец ларька знает больше, чем они вместе взятые. Сколько же можно латать решето? Ну самим не стыдно от таких заявлений? Носятся с этими самозанятыми как с писаной торбой, ну уже сил нет от этих заявлений.