Услуги самозанятых в сфере красоты предложили сертифицировать

ИП и юридические лица, которые оказывают услуги в сфере красоты, обязаны соблюдать требования по стерилизации инструментов, а также принимать сотрудников только с медкнижками. Подобные правила хотят ввести и для самозанятых мастеров

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила правительству ввести обязательную сертификацию самозанятых мастеров маникюра, стилистов и косметологов. Об этом пишут «Известия».

Сейчас требования к стерилизации инструментов и к оформлению медицинской книжки сотрудников действуют только для ИП и юрлиц. Но мастера из сферы красоты все чаще работают «на дому», а клиенты сталкиваются с некачественными услугами.

При одинаковой выручке в 112 тыс. рублей за услуги по маникюру ИП получает примерно 29 тыс. прибыли из-за ежемесячных издержек в 83,5 тыс., а самозанятый — 88 тыс. при расходах в 24,6 тыс., — говорится в письме ТПП.

Чтобы это исправить, ТПП собирается уравнять условия ведения бизнеса для микропредприятий и самозанятых, которые оказывают услуги в сфере красоты. Сертификация подтвердит, что мастер соблюдает требования безопасности и имеет достаточную квалификацию.

От представителей бьюти-индустрии в регионах мы неоднократно слышали о том, что самозанятые перетягивают клиентов у салонов красоты. Однако требования к обязательной сертификации для плательщиков НПД пока представляются избыточными, — сказал гендиректор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Также он предложил ввести добровольную сертификацию самозанятых и упростить для них процедуру получения разрешения. Это повысит конкурентоспособность услуг мастеров красоты, которые работают на себя.