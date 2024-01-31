«Дачная амнистия» будет действовать до 2031 года

Депутаты в окончательном чтении приняли законопроект о продлении упрощенной поставки объектов СНТ на кадастровый учет.

Госдума в окончательно чтении приняла закон, который до 2031 года продлит упрощенный порядок регистрации прав на здания и сооружения общего пользования СНТ. Об этом сказано на сайте Думы.

1 января 2024 года право на «дачную амнистию» закончилось. Это значит, что постройки будет можно зарегистрировать только через суд. Но право поставить объекты на кадастровый учет и осуществить государственную регистрацию прав в упрощенном порядке продлят.

Недавно мы писали, что дома на несколько семей разрешат регистрировать в упрощенном порядке.