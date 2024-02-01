Банки

Банки будут вычислять нерезидентов по геолокации

Власти обяжут банки постоянно мониторить геолокацию клиентов, которые пользуются банковскими сервисами. Если выяснится, что пользователь часто находится за рубежом, то у него попросят дополнительные документы для подтверждения статуса резидента.
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Правительство хочет обязать кредитные организации проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации. Об этом пишут «Известия».

Банки будут обязаны следить, из какой географической точки пользователи заходят в онлайн-банк. Если клиент пользуется сервисами с территории иностранных государств, то у него запросят дополнительную информацию о месте проживания.

Если банк выявит признаки, что человек, возможно, живет за границей, у него нужно дополнительно запросить документы о резидентстве. Эту информацию требуется передать в ФНС. При этом пока из проекта постановления не ясно, как именно необходимо будет предоставить эту информацию, — сказал глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин.

Сейчас банки могут запрашивать статус налогового резидента только при заключении договора с клиентом.

Статус резидента теряется, если человек больше 183 календарных дней находится на территории иностранного государства. Чтобы подтвердить резидентство, нужны следующие документы:

  • копии паспорта с отметками пограничного контроля о пересечении границы;

  • миграционная карта;

  • табель учета рабочего времени и другие.

Также указывать на резидентство можно через декларацию 3-НДФЛ.

Как только человек утратил статус резидента, для него будет действовать другой налоговый режим. НДФЛ будет нужно платить в РФ только с доходов, полученных от российских источников. Стандартная ставка составляет 30%, а для дивидендов от российских компаний — 15%.

Высококвалифицированные специалисты-нерезиденты платят НДФЛ по ставке 13%. Эти же условия распространяются на беженцев и сотрудников экипажа на судне.

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