Банки будут вычислять нерезидентов по геолокации

Правительство хочет обязать кредитные организации проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации. Об этом пишут «Известия».
Банки будут обязаны следить, из какой географической точки пользователи заходят в онлайн-банк. Если клиент пользуется сервисами с территории иностранных государств, то у него запросят дополнительную информацию о месте проживания.
Если банк выявит признаки, что человек, возможно, живет за границей, у него нужно дополнительно запросить документы о резидентстве. Эту информацию требуется передать в ФНС. При этом пока из проекта постановления не ясно, как именно необходимо будет предоставить эту информацию, — сказал глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин.
Сейчас банки могут запрашивать статус налогового резидента только при заключении договора с клиентом.
Статус резидента теряется, если человек больше 183 календарных дней находится на территории иностранного государства. Чтобы подтвердить резидентство, нужны следующие документы:
копии паспорта с отметками пограничного контроля о пересечении границы;
миграционная карта;
табель учета рабочего времени и другие.
Также указывать на резидентство можно через декларацию 3-НДФЛ.
Как только человек утратил статус резидента, для него будет действовать другой налоговый режим. НДФЛ будет нужно платить в РФ только с доходов, полученных от российских источников. Стандартная ставка составляет 30%, а для дивидендов от российских компаний — 15%.
Высококвалифицированные специалисты-нерезиденты платят НДФЛ по ставке 13%. Эти же условия распространяются на беженцев и сотрудников экипажа на судне.
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