Ошибки в ЕГРН будут исправлять за один месяц

Вместо трех месяцев Росреестр будет исправлять ошибки за один месяц. В ЕГРН появятся отметки об аварийности жилья, которое подлежит кадастровой оценке.

Сроки устранения ошибок в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) сократятся с трех до одного месяца с момента направления решения о необходимости исправления. Об этом пишет «RG.RU».

Росреестр теперь сможет исправлять ошибки в сведениях о земельном участке, если его итоговая площадь будет увеличена более чем на 10% или уменьшена более чем на 5% относительно указанной информации в ЕГРН.

В перечень объектов недвижимости, которые подлежат кадастровой оценки, добавят информацию об аварийности дома и пригодности зданий для проживания.

Эти параметры влияют на величину кадастровой стоимости, от которой зависит и величина налога на имущество. Если дом признан аварийным, то налоги будут ниже.

Также пометка об аварийности в ЕГРН обезопасит покупателей от невыгодного приобретения жилья. В реестр уже внесли данные о 323 тыс. аварийных объектах.