Сбербанк помог ликвидировать фиктивные компании мошенников

Специалисты безопасности Сбербанка помогли пресечь деятельность организованной преступной группы в Москве. Об этом сказано на сайте «Сбера».
Участники ОПГ скупали действующие организации и регистрировали новые на номинальных руководителей, чтобы получить кредиты и присваивать заемные средства.
В результате установлены 86 подконтрольных мошенникам компаний. По заявлению банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), — говорится в сообщении банка.
Сейчас нарушители задержаны, у них изъяли 5,3 млн рублей, больше 25 комплектов печатей, токенов банков и учредительных документов разных компаний, а также больше 30 банковских карт и 40 телефонов.
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