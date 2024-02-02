Как бухгалтеру отразить в учете дополнительные списания Wildberries

Каждый продавец, который размещает свою продукцию на маркетплейсе Wildberries, заключает с площадкой договор-оферту. По ней маркетплейс выступает посредником и берет за свои услуги комиссию, а кроме этого, он может снять другие средства, например, удержать штраф.
Но эти суммы в акте зачета взаимных требований не указаны. Как бухгалтеру учесть расходы?
Ответ дает эксперт «Клерка»:
«Согласно договору-оферте, который заключает Продавец с ООО «Вайлдберриз» в личном кабинете при регистрации: вознаграждение, возмещаемые Продавцом издержки, стоимость оказанных услуг, суммы неустоек (штрафов) и возмещаемых Продавцом убытков удерживаются из денежных средств, вырученных от реализации товаров и подлежащих перечислению Продавцу. Поэтому взаимозачет можно производить на основании договора-оферты».
Так что никакие дополнительные документы ждать и требовать от площадки не надо.
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