Как бухгалтеру отразить в учете дополнительные списания Wildberries

За свои услуги маркетплейс берет комиссию, но в акте взаимозачета отражена только сумма расходов поверенного, а услуг самого маркетплейса в нем нет. Как учесть расходы без документа?

Каждый продавец, который размещает свою продукцию на маркетплейсе Wildberries, заключает с площадкой договор-оферту. По ней маркетплейс выступает посредником и берет за свои услуги комиссию, а кроме этого, он может снять другие средства, например, удержать штраф.

Но эти суммы в акте зачета взаимных требований не указаны. Как бухгалтеру учесть расходы?

Ответ дает эксперт «Клерка»:

«Согласно договору-оферте, который заключает Продавец с ООО «Вайлдберриз» в личном кабинете при регистрации: вознаграждение, возмещаемые Продавцом издержки, стоимость оказанных услуг, суммы неустоек (штрафов) и возмещаемых Продавцом убытков удерживаются из денежных средств, вырученных от реализации товаров и подлежащих перечислению Продавцу. Поэтому взаимозачет можно производить на основании договора-оферты».

Так что никакие дополнительные документы ждать и требовать от площадки не надо.