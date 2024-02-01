За дежурство на дому в выходные дни сотрудникам положена двойная оплата

Если работодатель устанавливает сотрудникам дежурства в выходной день, то он должен оплачивать это время, причем в двойном размере.

Фактически дежурство в выходной день – это работа в выходной день, поясняет Роструд.

Если речь не идет об экстренных случаях, то на выполнение работы в рамках дежурства в выходной день работодатель обязан получить согласие работника.

Дежурство в выходной день компенсируется двойной оплатой либо предоставлением дополнительного дня отдыха.

Кстати, если отгулы за работу в выходные дни не использованы работниками до увольнения, то за них должны выплатить деньги или предоставить их с последующим увольнением. Такие поправки внесут в ТК по решению Конституционного суда.