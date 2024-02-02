Кадровый учет ИП может вести его работник по доверенности

И снова здравствуйте! Какие планы на будущее, мистер Смит?

В последнее время по разным причинам не могла поддерживать прежнюю активность. Нашей компании снова пришлось приехать в Краснодар, чтобы на месте провести ИТ- и Бизнес-аудит клиента. Понимаю, что это не оправдание, поэтому буду стараться снова активно вести свой блоги и делиться интересными материалами.