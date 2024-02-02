Кадровый учет ИП может вести его работник по доверенности

Таким образом, работодатель-ИП вправе передать часть кадровых полномочий на основании доверенности.
Такой вывод делает Минтруд в письме от 16.01.2024 № 14-6/ООГ-207.
Ранее аналогичные разъяснения Минтруд давал в письме от 26.06.2023 № 14-6/ООГ-4285.
Таким образом, работодатель-ИП вправе передать часть кадровых полномочий на основании доверенности.
Такой вывод делает Минтруд в письме от 16.01.2024 № 14-6/ООГ-207.
Ранее аналогичные разъяснения Минтруд давал в письме от 26.06.2023 № 14-6/ООГ-4285.
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