До 5 февраля надо сдать уведомление по ЕНП на НДФЛ

В 2024 году бухгалтеры должны сдавать по два ЕНП-уведомления в месяц. В одном будут все налоги и взносы + НДФЛ, в другом – только НДФЛ.

Срок сдачи ближайшего уведомления по ЕНП – 5 февраля.

В этом уведомлении будет НДФЛ за период с 23.01.2024 по 31.01.2024. При сдаче этого уведомления до 01.02.2024 у бухгалтеров были проблемы, так как программа ФНС не настроена на досрочную сдачу.

Код периода – 21/11.

Когда в 2024 году платить зарплату, чтобы не сдавать два ЕНП-уведомления, читайте здесь.