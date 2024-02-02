До 5 февраля надо сдать уведомление по ЕНП на НДФЛ

Срок сдачи ближайшего уведомления по ЕНП – 5 февраля.
В этом уведомлении будет НДФЛ за период с 23.01.2024 по 31.01.2024. При сдаче этого уведомления до 01.02.2024 у бухгалтеров были проблемы, так как программа ФНС не настроена на досрочную сдачу.
Код периода – 21/11.
Когда в 2024 году платить зарплату, чтобы не сдавать два ЕНП-уведомления, читайте здесь.
Правильно отчитываться за НДФЛ научат на курсе «Бухгалтер по зарплате».
Вас ждут видео-лекции, практические задания, проверочные тесты, куратор в процессе обучения и онлайн-встреча с экспертом.
Сейчас купить курс можно со скидкой 65% за 9 845 руб.
После прохождения курса вы получите диплом о профессиональной переподготовке. Его ваш работодатель увидит в госреестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Другие курсы со скидками найдете в каталоге.
Начать дискуссию