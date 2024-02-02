Арендаторам не будут давать социальный вычет по НДФЛ

Госдума и правительство не поддержали идею депутатов предоставлять налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей в год за аренду жилья.

Госдума отклонила законопроект о социальном налоговом вычете за расходы на аренду жилья.

Летом 2022 года депутаты внесли проект, по которому арендаторы смогут получать вычет по НДФЛ в размере 120 тыс. рублей в год.

Для получения нового вычета налогоплательщику будет необходимо предоставить договор найма жилого помещения, а также документы, подтверждающие его фактические расходы по этому договору, — говорилось в пояснительной записке.

Правительство не поддержало идею, поскольку авторы законопроекта не объяснили, как региональным бюджетам будут компенсировать выпадающие доходы от НДФЛ.