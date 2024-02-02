Работодателей оштрафуют на 15 млн рублей за персональные данные

Компаниям, которые допустили утечку персональных данных, грозит штраф до 15 млн рублей. Также предусмотрена уголовная ответственность с максимальным сроком до 10 лет лишения свободы.

Ко второму чтению в Госдуме готовится законопроект об увеличении штрафов за утечку персональных данных.

Размер штрафов для должностных лиц составит от 800 тысяч до 2 млн рублей, для юридических – 3-15 млн рублей. Размер административного наказания будет зависеть от масштаба утечки.

Сейчас максимальный штраф для юридического лица составляет 100 тыс. рублей, если утечка была допущена повторно, то наказание увеличится до 300 тыс. рублей.

Теперь за повторные правонарушения собираются ввести оборотные штрафы, за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

Второй законопроект предполагает поправки в ст. 272 УК. Теперь уголовная ответственность за «слив» информации будет грозить как киберпреступникам, так и рядовым сотрудникам компании.

Уголовный штраф составит до 300 тыс. рублей или принудительные работы на срок до четырех лет. Если преступление совершено группой лиц, то наказание будет до 700 тыс. рублей.

За вывоз данных россиян за рубеж предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы и штраф до 2 млн рублей. Если утечка повлекла вред жизни, здоровью или общественной безопасности, то обвиняемому будет грозить до 10 лет тюрьмы и штраф до 3 млн рублей.