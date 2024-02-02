Центробанк аннулировал лицензию у компании, которая принадлежит United Card Services

Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация «ЮСиЭс». Об этом сказано на сайте ЦБ.
Основанием для аннулирования лицензии у ООО РНКО «ЮСиЭс» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации, — сказано в сообщении.
В «ЮСиЭс» будет назначен ликвидатор, организация не является участником системы страхования вкладов.
В 2021 году РНКО «ЮСиЭс» получила лицензию Центробанка на право открывать и вести банковские счета юридических лиц, проводить переводы денежных средств по поручению юрлиц, заниматься куплей-продажей иностранной валюты в безналичной форме и совершать переводы без открытия банковских счетов.
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