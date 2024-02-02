Центробанк аннулировал лицензию у компании, которая принадлежит United Card Services

Расчетная небанковская кредитная организация «ЮСиЭс» подавала заявление о ликвидации, из-за чего ЦБ лишил компанию лицензии на проведение банковских операций.

Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация «ЮСиЭс». Об этом сказано на сайте ЦБ.

Основанием для аннулирования лицензии у ООО РНКО «ЮСиЭс» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации, — сказано в сообщении.

В «ЮСиЭс» будет назначен ликвидатор, организация не является участником системы страхования вкладов.

В 2021 году РНКО «ЮСиЭс» получила лицензию Центробанка на право открывать и вести банковские счета юридических лиц, проводить переводы денежных средств по поручению юрлиц, заниматься куплей-продажей иностранной валюты в безналичной форме и совершать переводы без открытия банковских счетов.