МРОТ в 2024 году: минималка гарантирована не только основным работникам, но и совместителям

В некоторых организациях оклады сотрудников установлены на уровне МРОТ. С 2024 года их надо повысить всем, у кого они оказались ниже 19 242 руб.

Не важно – основной это сотрудник или совместитель, в том числе – внутренний.

При этом у совместителей оплата идет пропорционально отработанному времени.

В Роструд пожаловался работник, которому по новому МРОТ увеличили оклад только по основной работе, а по внутреннему совместительству не увеличили.

Так быть не должно, поясняет Роструд. МРОТ гарантирован всем, но в пропорции.

За полный день на основной работе зарплата должна быть не менее 19 242 руб. За полставки по внутреннему совместительству – 19 242/2 = 9 621 руб.

Таким образом, если в 2023 году этот работник получал 16 242 + 8 121 = 24 363 руб., то в 2024 году его доход будет 19 242 + 9 621 = 28 863 руб.