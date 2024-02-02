МРОТ в 2024 году: минималка гарантирована не только основным работникам, но и совместителям

Не важно – основной это сотрудник или совместитель, в том числе – внутренний.
При этом у совместителей оплата идет пропорционально отработанному времени.
В Роструд пожаловался работник, которому по новому МРОТ увеличили оклад только по основной работе, а по внутреннему совместительству не увеличили.
Так быть не должно, поясняет Роструд. МРОТ гарантирован всем, но в пропорции.
За полный день на основной работе зарплата должна быть не менее 19 242 руб. За полставки по внутреннему совместительству – 19 242/2 = 9 621 руб.
Таким образом, если в 2023 году этот работник получал 16 242 + 8 121 = 24 363 руб., то в 2024 году его доход будет 19 242 + 9 621 = 28 863 руб.
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