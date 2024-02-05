Власти могут отменить налог на вклады от трех лет

Чтобы стимулировать долгосрочные вложения населения, Совет Федерации хочет отменить налог с процентов по длинным вкладам.

Совет Федерации поддержал отмену налога на длинные вклады от трех лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Совфеда Николая Журавлева.

Такая мера будет стимулировать долгосрочные вложения. Сейчас из-за высокой ключевой ставки мало длинных вкладов, банки предлагают выгодные условия по коротким программам.

В 2024 году нужно впервые платить налог по вкладам за 2023 год. Необлагаемая сумма рассчитывается следующим образом: 1 млн умножить на максимальное значение ключевой ставки в течение года.

С 18 декабря 2023 года ключевая ставка — 16%, это значит, что налог не нужно платить с процентного дохода в 160 тыс. рублей.

Все, что превышает эту сумму будет облагаться НДФЛ по ставке 13%.

Крупнейшие банки поддержали идею отменить налог на долгосрочные вклады. В Минфине в сентябре 2023 года также предлагали уменьшить полученные проценты по долгосрочным вкладам на сумму необлагаемого лимита за год, в котором проценты были получены, и за те годы, за которые такие проценты были начислены.