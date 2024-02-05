Россия и Турция хотят создать общий банк

Чтобы решить проблему с трансграничными денежными переводами, представители РФ и Турции планируют создать свой банк.

Власти РФ и Турции обсуждают создание турецко-российского банка и ищут пути решения проблем с платежными переводами, которые возникли из-за санкционного давления США. Об этом пишут «РИА Новости».

Вариант с созданием турецко-российского банка обсуждается, обсуждался и ранее. Это один из пунктов. Но пока какой-либо конкретики вокруг этого вопроса нет, — сказал источник издания.

В январе 2024 года турецкие банки начали закрывать счета российским клиентам из-за чего экспортерам стали отказывать в получении денежных переводов из России. Организации опасаются попасть под вторичные санкции США.

Недавно мы писали, что министерство торговли Турции обещало решить проблему с денежными переводами между странами.