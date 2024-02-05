Налоговые требования

Какие требования будет присылать налоговая в 2024 году

Для контроля начисления налогов, закон дает налоговикам широкие полномочия по истребованию с компаний и ИП первички и регистров. Узнайте о том, какие требования могут присылать инспекторы.
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Налоговые инспекторы могут направить требование о представлении пояснений, документов или информации в следующих случаях:

  • камеральная налоговая проверка (ст. 88, 93 НК);

  • выездная налоговая проверка (ст. 89, 93 НК);

  • «встречная» проверка (п.1 ст. 93.1 НК);

  • запросы по конкретным сделкам (п. 2 ст. 93.1 НК).

Для камеральной проверки установлен закрытый перечень оснований, по которым инспекция вправе направить требование (ст. 88 НК). Могут потребовать пояснения или подачи уточненки, но не первичную документацию.

При проведении ВНП налоговики вправе истребовать любые документы и информацию, которые связаны с исчислением и уплатой налогов. В НК ограничений нет.

Требование по «встречной» проверке бизнес может получить, если фирма оказалась контрагентом проверяемого лица (п. 12 ст. 93.1 НК). У компании потребуют данные, которые касаются этого партнера, но могут запросить и сведения о сделках с иными лицами, если между ними и этим контрагентом была связь.

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