Остались сутки, чтобы подать заявку на IT-отсрочку

Подать заявление на отсрочку от весеннего призыва на Госуслугах можно до 6 февраля включительно.

Остались сутки до завершения приема заявок для IT-специалистов на отсрочку от военной службы в рамках весеннего призыва. Об этом напоминает Минцифры в своем телеграм-канале.

Прием заявление на Госуслугах завершится 6 февраля в 23:59 мск.

Минцифры передаст списки, полученные от компаний, в Минобороны до 2 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения об отсрочке, — говорится в сообщении.

Право на отсрочку есть у граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, которые работают полный день по трудовому договору в аккредитованных IT-компаниях.

Сотрудник должен проработать не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва. Аккредитация компании должна быть до 10 февраля 2024 года.

На мужчин, которые окончили вуз и только устроились на работу, требования к стажу не распространятся.