🍷 На шведский стол с алкоголем по системе «Все включено» в отеле действует ставка НДС 0%

Гостиницы применяют ставку НДС 0% за услуги размещения, даже если в них входит питание по системе шведского стола с неограниченным количеством алкоголя на обед и ужин.

Разъяснение дает Минфин в письме от 20.12.2023 № 03-07-11/123518.

Ставка НДС 0% на услуги по предоставлению мест для временного проживания идет по подпункту 19 пункта 1 статьи 164 НК.

По правилам предоставления гостиничных услуг, утвержденных постановлением Правительства от 18.11.2020 № 1853, цена номера – это стоимость временного проживания и иных сопутствующих услуг. Она должна быть одинаковой для всех.

Есть положение о классификации гостиниц, утвержденное постановлением Правительства от 18.11.2020 № 1860, в котором есть перечень услуг гостиниц. И есть ГОСТ для услуг «Все включено», утвержденный приказом Росстандарта от 29.12.2022 № 1709-ст.

По нему отель должен предоставить гостям алкоголь российского производства в неограниченном количестве на «шведском столе» на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания.

На все эти услуги (проживание + питание с алкоголем) действует ставка НДС 0%.