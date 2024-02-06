Изменение продолжительности неполного рабочего дня не надо отражать в ЕФС-1

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Напомним, в графе 6 подраздела 1.1 формы ЕФС-1 с 2024 года надо указывать новые коды «НЕПД» (неполный день) и «НЕПН» (неполная неделя).
Как разъясняет СФР, указывать эти коды надо не только при приеме на работу, но и в случае перевода на работу в режиме неполного дня (как по инициативе работодателя, так и по просьбе работника).
Более того, при переводе с неполного дня на полный также надо сдавать подраздел 1.1 ЕФС-1 (с мероприятием «Перевод» без указания дополнительных кодов в графе 6).
Срок сдачи отчета при переводах – до 25 числа следующего месяца.
Если же у сотрудника меняется продолжительность неполного рабочего дня (но полным он так и не становится), то сдавать ЕФС-1 не надо.
То есть, при смене графика ситуация такая:
перевод с полного дня на неполный – надо сдавать ЕФС-1 с кодом «НЕПД» в графе 6;
перевод с неполного дня на полный – надо сдавать ЕФС-1 без кода в графе 6;
изменение продолжительности неполного дня – ЕФС-1 сдавать не надо.
Что изменилось в заполнении подраздела 1.1 формы ЕФС-1 мы разбирали тут.
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