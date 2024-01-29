СФР разъяснил, когда надо сдавать ЕФС-1 с кодами «НЕПД» и «НЕПН»

⚡Старт продаж! Успейте купить билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

Если вы думаете, что учеба — это скучные лекции и море сложной информации, то вы просто не были на бухгалтерской конференции «Клерка»! Здесь вы получите заряд энергии и мотивации, познакомитесь с коллегами и топовыми спикерами, станете участником увлекательной программы с играми и розыгрышами!