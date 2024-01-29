СФР разъяснил, когда надо сдавать ЕФС-1 с кодами «НЕПД» и «НЕПН»

Коды «НЕПД» и «НЕПН» указываются в случае приема (перевода) сотрудника на работу на условиях неполного рабочего времени, например:
приема (перевода) сотрудника на работу на условиях неполного рабочего времени в трудовом договоре постоянно (статья 93 ТК);
установления режима неполного рабочего времени временно в дополнительном соглашении к трудовому договору;
при переводе на режим неполного рабочего времени по распоряжению работодателя (ч. 5 статьи 74 ТК).
Как заполнять ЕФС-1 при пролонгации трудового договора, читайте здесь. Про дистанционщика-полставочника – здесь, про перевод с неполного дня на полный – здесь.
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