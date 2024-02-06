С 1 апреля ИП смогут сдавать отчетность в личном кабинете

Отправить декларации по УСН и НДПИ будет можно с 1 апреля на сайте ФНС в личном кабинете ИП.

С 1 апреля 2024 года индивидуальные предприниматели смогут направлять налоговую отчетность через личный кабинет налогоплательщика ИП. Об этом сказано на сайте ФНС.

В тестовом режиме через личный кабинет предприниматели смогут отправить декларации по УСН и НДПИ, а также сведения о полученных разрешениях на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и суммах сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, которые подлежат уплате в виде разового и регулярных взносов.

Перечень деклараций в сервисе будет расширяться поэтапно: к 1 апреля индивидуальным предпринимателям будут доступны 20 форм налоговой отчетности, — говорится в сообщении.

Сформировать отчетность можно в бесплатной программе «Налогоплательщик ЮЛ», а заверить декларацию квалифицированной электронной подписью. Полученный файл в формате .xml нужно отправить в налоговую через ЛК ИП.

Там же можно отслеживать статус камеральной проверки и получить документы, подтверждающие отправку деклараций и результат их обработки.