Пользователи интернета

С 1 апреля ИП смогут сдавать отчетность в личном кабинете

Отправить декларации по УСН и НДПИ будет можно с 1 апреля на сайте ФНС в личном кабинете ИП.
150 104

С 1 апреля 2024 года индивидуальные предприниматели смогут направлять налоговую отчетность через личный кабинет налогоплательщика ИП. Об этом сказано на сайте ФНС.

В тестовом режиме через личный кабинет предприниматели смогут отправить декларации по УСН и НДПИ, а также сведения о полученных разрешениях на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и суммах сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, которые подлежат уплате в виде разового и регулярных взносов.

Перечень деклараций в сервисе будет расширяться поэтапно: к 1 апреля индивидуальным предпринимателям будут доступны 20 форм налоговой отчетности, — говорится в сообщении.

Сформировать отчетность можно в бесплатной программе «Налогоплательщик ЮЛ», а заверить декларацию квалифицированной электронной подписью. Полученный файл в формате .xml нужно отправить в налоговую через ЛК ИП.

Там же можно отслеживать статус камеральной проверки и получить документы, подтверждающие отправку деклараций и результат их обработки.

Комментарии

3
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!

Участвуйте в конкурсе и получите бесплатный билет на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Конкурс называется «Клерк из скрепок». Ждем ваши фотографии!

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!
38
382
УСН

Не указывайте эту сумму в ЕНП-уведомлениях на УСН

Одна из проверок, которые прописаны в новых контрольных соотношениях для уведомлений по ЕНП – это проверка по сумме. Она касается авансов по УСН.

248
Имущественный вычет

❌ Право на остаток имущественного вычета нельзя передать другому человеку

Если вы купили квартиру и получили часть имущественного вычета по ней, то остаток этого вычета продолжайте получать сами в последующие годы (когда у вас будет доход).

9
Логотип СберРешения
СберРешения
Право

Внесены изменения в порядок ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и исправления сведений о границах земельных участков и недвижимости

Важные изменения в порядке ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и исправления сведений о границах земельных участков и недвижимости вступили в силу. Они не только улучшают систему регистрации недвижимости, но и упрощают процедуру исправления реестровых ошибок.

Внесены изменения в порядок ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и исправления сведений о границах земельных участков и недвижимости
36
Премии

Премии сотрудникам: как нельзя уменьшать размер выплат

Конституционный суд запретил уменьшать или совсем не платить премию работнику, который нарушает трудовую дисциплину и не выполняет свои обязанности.

59
Пользователи интернета

С 1 апреля ИП смогут сдавать отчетность в личном кабинете

Отправить декларации по УСН и НДПИ будет можно с 1 апреля на сайте ФНС в личном кабинете ИП.

3
150
Логотип EasyDocs
EasyDocs
Подотчет, командировки

Командировка 2024: какие документы оформлять

Оформление командировки включает три этапа: подготовку документации, выплату аванса на поездку сотруднику и учет командировочных расходов. Рассказываем, какие документы нужно оформлять и как это сделать с минимальными временными затратами.

Командировка 2024: какие документы оформлять
32

Записи вебинаров

729
Новые видео от экспертов каждый день
Банки

Банкиры жалуются на долгое получение биометрических данных из ЕБС

Единую биометрическую систему хотят обязать быстрее предоставлять сведения о клиентах. Время ответа не должно занимать больше одной минуты.

1
54
Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»
Налоговые проверки

Как отбиться от обвинений в необоснованной налоговой выгоде

Подобного рода обвинения нередко выдвигаются по итогам налоговых проверок. Рассказываем, в чем контролеры способны разглядеть наличие необоснованной налоговой выгоды, как не допустить выявления ее признаков, чтобы не дать доказать ее наличие.

Как отбиться от обвинений в необоснованной налоговой выгоде
107
НДС

Численность сотрудников на титульном листе РСВ нужна для расчета права на льготу по НДС

Для льготы по НДС в общепите у сотрудников в среднем должна быть зарплата не ниже средней по отрасли в регионе. Расчет этой средней зарплаты по компании идет по данным РСВ и методика недавно изменилась.

35
Уведомление по ЕНП

Когда может быть отрицательное ЕНП-уведомление на НДФЛ: все случаи

В новых контрольных соотношениях для уведомлений по ЕНП прописаны, в том числе, правила для отрицательных уведомлений.

265
Логотип ГдеКурс
ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

ТОП-15 курсов по сквозной аналитике от лучших онлайн-школ

Сквозная аналитика веб-сайта позволяет проследить путь пользователя от момента, когда он увидел рекламу, до момента, когда он совершил покупку. Такая аналитика помогает компаниям корректнее понимать клиентов и улучшать их пользовательский опыт, что в итоге может увеличить конверсию и удовлетворенность потребителей.

ТОП-15 курсов по сквозной аналитике от лучших онлайн-школ
33
Маркировка товаров

Рынок электронных сигарет «обелился» в четыре раза

ФНС собрала акцизы с электронных сигарет и с жидкостей для вейпов на сумму 134,9 млн рублей. Рынок электронных средств доставки никотина обелился после введения маркировки.

20
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Может ли аудиторское заключение войти в отчетность для ФНС?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Может ли аудиторское заключение входить в состав пояснительной записки представляемой в налоговые органы при сдаче годовой отчётности?

2
14
Налоги, взносы, пошлины

🎓Вебинар: Все изменения по налогам-2024, в которых надо разобраться бухгалтеру. 9 февраля в 11:00 мск!

Новые правила по НДФЛ, взносам, НДС и спецрежимам: что будут особенно рьяно проверять налоговики.

44
Малый и средний бизнес

В параллельном импорте участвует 14% малых предприятий

Механизм параллельного импорта больше подходит для крупных компаний, МСП предпочитают не рисковать и закупать товар внутри страны, а потом его перепродавать.

44
Логотип nlukina
nlukina
Воинский учет

Что делать бухгалтерам в связи с весенним призывом 2024 года. Как не нарваться на штрафы

Военный призыв в России происходит два раза в год в одно и то же время: весенний — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. В статье узнаете, как действовать, если работника призывают в армию.

Что делать бухгалтерам в связи с весенним призывом 2024 года. Как не нарваться на штрафы
1
105
Логотип Ольга Неволина
Ольга Неволина
НДС

НДС при экспорте. ФНС рекомендовала экспортерам формы реестров

С I квартала 2024 года 0% НДС при экспорте товаров надо подтверждать электронными реестрами. Приказ об утверждении форм, форматов таких реестров, а также порядка их заполнения и подачи сейчас проходит регистрацию в Минюсте.

25
Судебная практика по налоговым спорам

ФНС подала иск о признании недействительной сделки IKEA на ₽13 млрд

Налоговики потребовали отменить перевод на ₽13 млрд от российской дочки IKEA за рубеж.

1
208
Логотип Волынец Гульнара
Волынец Гульнара
Должная осмотрительность

Личный кабинет налогоплательщика. ФНС обновила методику оценки юрлица

Теперь в выписке больше данных! Организация может получить через личный кабинет выписку с оценкой финансово-хозяйственного состояния как на себя, так и на интересующего ее контрагента по сделке.

Личный кабинет налогоплательщика. ФНС обновила методику оценки юрлица
154