«Клерк» пригласил на конференцию Надежду Самкову — топового эксперта по налогообложению

На IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерку» удалось заполучить одного из лучших специалиста в сфере налогообложения. Участники узнают, как работать с главными изменениями 2024 года по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, как избежать ошибок при заполнении РСВ.

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО «ЭЛКОД», член палаты налоговых консультантов. У Надежды два высших образования: педагогическое по специальности «Физика и информатика» и экономическое по профилю «Финансы и кредит», а также стаж научно-педагогической работы с 2006 года.

Специализация эксперта — спецрежимы, работа с ККТ, зарплата, налоги.

Надежда Самкова автор таких изданий, как «Упрощенка», «Зарплата», «Практическая бухгалтерия», «Налоговый вестник», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование».

На IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» спикер разберет поправки по налогу на прибыль и НДС, новшества по НДФЛ, расскажет, что учесть при заполнении нового расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года, какие ошибки допускают бухгалтеры в РСВ.

Приходите на конференцию14 марта 2024 года. Событие пройдет в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб.

Все участники получат сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

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Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года, оторвитесь от рутины, получите заряд положительных эмоций и полезный знаний, проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!