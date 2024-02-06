Президент Торгово-промышленной палаты: бизнесу компенсируют 16% банковской ставки по кредитам

Если компании будут привлекать к участию в проектах бизнес из стран ЕАЭС, то им возместят проценты по кредитам в размере ключевой ставки ЦБ.

С 2024 года ЕАЭС окажет финансовую поддержку проектам, которыми занимаются предприятия не менее трех стран-участников союза. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергея Катырина.

Бизнесменам положены компенсации процентной ставки по кредитам в размере ключевой ставки Центробанка.

С этого года ЕАЭС будет финансово поддерживать кооперационные проекты, в которых задействованы предприятия нескольких стран — не менее трех. Союз компенсирует компаниям процентную ставку по кредитам в размере ключевой ставки ЦБ страны-заемщика, — сказал Сергей Катырин.

Подобный проект готовится запустить российский комбайновый завод. Если компания сможет подключить к работе киргизские и казахские предпринимателей, то она сможет возместить 16% банковской ставки по кредитному договору.