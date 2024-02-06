Бухгалтеры путаются в учете расчетов с маркетплейсами: три ошибки, которые нельзя допускать

У работы с маркетплейсами есть своя специфика, забывая об этом, бухгалтеры совершают одни и те же типичные ошибки. Разбираемся, где нужно быть внимательнее.

Собрали самые популярные ляпы бухгалтеров при учете расчетов с маркетплейсами.

1. Не учитывают выручку в полном объеме

Классика. Маркетплейсы берут комиссионные за посредничество между вашей компанией и покупателем. Выручка от маркетплейса поступает на счет за минусом комиссии.

Доход селлера — вся сумма, которую покупатель заплатил за товар, а не та, что поступила на счет.

2. Ошибаются с датой учета дохода

Если компания применяет УСН: дата возникновения дохода — день поступления средств на расчетный счет.

Если компания применяет ОСНО: дата возникновения дохода — день отгрузки товара покупателю со склада маркетплейса.

3. Ждут от маркетплейса документ на сумму комиссий и не учитывают расходы

Если в договоре-оферты указано, что вознаграждение маркетплейса, суммы штрафов, убытков и т. д. удерживаются из выручки, подлежащей перечислению продавцу, учитывать расходы можно на основании оферты.

Каждый третий вопрос к нашим экспертам связан именно с налоговым учетом. Поэтому мы добавили в наш курс «Бухгалтер маркетплейса» новый блок, посвященный этой теме.

Вы узнаете, какие особенности ведения учета есть на Озон, Вайлдберриз и Яндекс.Маркете, на реальных примерах посмотрите, как должен выглядеть учет, если ваша организация применяет УСН «доходы», «доходы минус расходы» или ОСНО.

Сейчас самое время начать сотрудничать с маркетплейсами: продажи через площадки не делает только ленивый, даже мелкий бизнес развивает этот канал продаж. Хорошие специалисты по учету на маркетплейсах на вес золота.

На курсе вы получите структурированные знания для работы с маркетплейсами и сможете сразу применить их на практике.

Смотреть программу курса

Учебный материал полностью соответствует стандартам Министерства образования РФ, а также профстандарту «Бухгалтер». После прохождения курса вы получите диплом, который будет подтверждать ваши знания, данные о нем занесем в гостреестр.