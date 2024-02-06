😎 На онлайн-тренинг от «Клерка» по РСВ и 6-НДФЛ пришло 160 бухгалтеров!

Эксперт Оксана Каверина помогла участникам тренинга заполнить РСВ и 6-НДФЛ по новым правилам 2024 года. Бухгалтеры задавали вопросы и сразу получали ответы от лектора.

Сегодня, 6 февраля прошел первый Тренинг от «Клерка» на тему РСВ и 6-НДФЛ.

Руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем, Оксана Каверина показала отчеты и построчно проконсультировала, как их заполнить.

В Тренинге поучаствовали 160 человек. Они получат сертификат, который подтвердит, что участник прослушал лекцию и получил новые знания. Но главное, что они смогли разобраться в заполнении отчетов вместе со спикером, пошагово прошлись по каждому разделу и теперь точно не допустят ошибок!

Хотите тоже поучаствовать в Тренинге? Тогда поторопитесь записаться!

28 февраля пройдет новый Тренинг «Заполняем КУДиР и декларацию по УСН по-новому», который проведет один из самых любимых бухгалтерами экспертов — Надежда Камышева.

Надежда — глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета, благодаря ее консультациям тысячи бухгалтеров решили самые сложные рабочие задачи по учету и налогам.

Внимание! Тренинги — это закрытые онлайн-практикумы с ведущими экспертами, где вам наглядно покажут, как применять изменения по налогам и бухучету, заполнять отчеты, составлять документы и т.д. Все Тренинги входят только в подписку Клерк.Премиум🔥 Вне подписки вы не сможете приобрести доступ к практикумам.

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