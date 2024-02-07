При заключении контрактов рекомендовали проверять подрядчиков через личный кабинет на сайте ФНС

Об этом говорится в совместном письме Минстроя и ФНС от 26.01.2024 № 3874-ИФ/00/№ЕД-17-31/216.

ФНС разработала методику проведения оценки юрлиц на базе личного кабинета налогоплательщика юрлица и (приказ от 24.03.2023 N ЕД-7-31/181@).

По ней идет оценка финансово-хозяйственного состояния юрлица по 27 критериям. Как итог проверки – выписка из ЛК

Любое юрлицо может представлять такую выписку заказчикам для подтверждения своей деловой репутации.

При этом заказчик может верифицировать такую выписку по OR-коду через сайт ФНС.

Комментарий главного редактора «Клерка»

Ранее мы рассказывали, что налоговики будут ставить бизнесу оценки, которые можно будет отправить своему контрагенту.

Оценка двухэтапная. Сначала проверят, нет ли у компании «черной метки» в ЕГРЮЛ, не входит ли она в реестр недобросовестных поставщиков.

Еще налоговики проверят, нет ли разрывов по НДС (нестыковки допустимы на 0,65% от обшей суммы вычетов).

На втором этапе оценивают среднюю зарплату, налоговую нагрузку, по бухотчетности определяют коэффициенты ликвидности, платежеспособности, автономии, рентабельности активов.