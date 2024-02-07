Какая минимальная зарплата должна быть в 2024 году. Не забудьте про районный коэффициент

С 2024 года установлен новый МРОТ – 19 242 руб., но есть еще минимальная зарплата (МЗП), которую могут устанавливать власти региона, а в северных районах действует особый коэффициент.

Зарплата сотрудника, который работает полный день, не должна быть меньше минимальной (МРОТ или МЗП, если есть региональное соглашение), увеличенной на районный коэффициент.

То есть, районный коэффициент (РК) не включается в МРОТ, а начисляется сверх него.

Например, в Карелии РК составляет от 1,15 до 1,4 (в зависимости от района), в Красноярском крае – от 1,2 до 1,8. Размеры МЗП смотрите здесь.

Начислять районный коэффициент надо, ориентируясь на место работы сотрудника, а не место нахождения работодателя.

Если у вас есть дистанционные работники, которые живут (и соответственно, работают) в районах Крайнего Севера и т. д., то на их зарплату надо начислять РК (письмо Роструда от 12.09.2023 № ПГ/18818-6-1).

Минфин в письме от 04.04.2023 № 03-03-06/1/29714 пояснял, что начисления по районному коэффициенту идут в расходы по налогу на прибыль.

В таких, казалось бы очевидных для опытного бухгалтера нюансах, легко запутаться новичку, а цена ошибки очень высока. Одна жалоба сотрудника и Трудовая инспекция заинтересуется, а не нарушаете ли вы права и других работников, а ФНС и Соцфонд — верно ли считаете НДФЛ и взносы?

В курсе Бухгалтер с нуля слушатели постоянно задают вопроосы по расчету зарплаты, это один из самых сложных для них участков. Только в январе эксперты-преподаватели и кураторы курса ответили на 37 вопросов, связанных с расчетом зарплаты, отпускных и больничных, и провели несколько онлайн-встреч с учащимися, чтобы на практических примерах показать, как вести те или иные расчеты.