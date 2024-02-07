Эксперты объяснили, почему произошел сбой в Рунете

Как сообщает РБК, в распоряжении которого оказалось письмо ТЦИ, причиной сбоя стали ключи, которые используются для проверки подлинности записей в файле зоны.
В письме сказано, что:
«В результате сбоя конфигурации в системе оказались две пары ключей с одинаковым keytag»
Т.е. фактически в системе отобразился не тот ключ и для DNS-инфраструктуры это в итоге выглядело, как некорректный ответ на запрос.
В результате пострадали не только сайты в домене .ru, но также в доменах .дети и .tatar, которые обслуживаются DNS-серверами из зоны .ru. У зоны .tatar есть резервные серверы и поэтому сайты в ней продолжили работу, хотя и отмечалась более низкая скорость их загрузки.
ТЦИ отмечает, что были приняты меры по предотвращению в будущем подобных сбоев: дорабатываются процессы проверки и публикации файлов зон, а также проводится модернизация программного обеспечения.
Напомним, что сбой произошел 30 января 2024 года и продолжался порядка 2-2,5 часов.
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