Эксперты объяснили, почему произошел сбой в Рунете

Российские регистраторы доменов имен получили письмо, где Технический центр Интернет (ТЦИ), который отвечает за функционирование интернета в России, разобрал причины сбоя и меры, принятые для неповторения подобной ситуации.

Как сообщает РБК, в распоряжении которого оказалось письмо ТЦИ, причиной сбоя стали ключи, которые используются для проверки подлинности записей в файле зоны.

В письме сказано, что:

«В результате сбоя конфигурации в системе оказались две пары ключей с одинаковым keytag»

Т.е. фактически в системе отобразился не тот ключ и для DNS-инфраструктуры это в итоге выглядело, как некорректный ответ на запрос.

В результате пострадали не только сайты в домене .ru, но также в доменах .дети и .tatar, которые обслуживаются DNS-серверами из зоны .ru. У зоны .tatar есть резервные серверы и поэтому сайты в ней продолжили работу, хотя и отмечалась более низкая скорость их загрузки.

ТЦИ отмечает, что были приняты меры по предотвращению в будущем подобных сбоев: дорабатываются процессы проверки и публикации файлов зон, а также проводится модернизация программного обеспечения.

Напомним, что сбой произошел 30 января 2024 года и продолжался порядка 2-2,5 часов.