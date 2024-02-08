🙆 Пошли проблемы с НДФЛ 15% по дивидендам и зарплате

Активное обсуждение этой темы идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
При расчете дивидендов идет отдельный 5-миллионный лимит. А когда идет расчет зарплаты, то для ставки НДФЛ учитывают все налоговые базы, в том числе, и по дивидендам.
То есть, при расчете НДФЛ с дивидендов не учитывают базу по зарплате, а при расчете НДФЛ с зарплаты учитывают базу по дивидендам.
Пример
Выплачены дивиденды в сумме 2 млн руб. Это меньше 5 млн, поэтому ставка НДФЛ – 13%.
Затем идет начисление зарплаты – 4 млн руб. Вместе с базой по дивидендам доход составит 6 млн руб.
Поэтому с зарплаты 3 млн ставка будет 13%, с 1 млн – 15%.
Затем снова начислены дивиденды 2 млн. Итого дивиденды 4 млн руб., поэтому ставка по ним по-прежнему 13%.
А с зарплаты ставка уже до конца года будет 15%.
Но если дивиденды будут выплачены в конце года, то общая база перешагнет 5-миллионный лимит, когда НДФЛ с зарплаты уже весь год будет удержан по ставке 13%.
Должен ли налоговый агент делать перерасчет или налог потом досчитает ФНС? Как все это реализовать в программе?
Этими вопросами задаются бухгалтеры.
Отметим, что разъяснения на этот счет от налоговиков и Минфина пока нет.
Участница обсуждения рассказывает: «Звоню на горячую линию ФНС, уже второй раз, как узнают вопрос, звонок сбрасывается».
Региональное УФНС разъясняет, что в 2024 году когда зарплата и дивиденды суммарно составят свыше 5 млн рублей, к превышению будет применяться ставка 15%, и исчислять налог по этой ставке будет сразу налоговый агент.
Комментарии1
Так, это понятно, что с превышения удерживать 15% и так далее. А Что делать то с выплаченным ранее доходом по ставке 13%? Тот же пример выше. Как налоговый агент сразу может ее удержать? Только перерасчетом. А если будет частично сделано, то будет сложно. Сразу с превышения мы считаем, а с выплат до превышения удерживает фнс после годового отчета? Они на такое не пойдут, просто ждать несколько месяцев поступлений в бюджет это разницы в ставке. Ждём разъяснений.