Трудовые проверки

Специальные комиссии будут выявлять серые зарплаты и неоформленных сотрудников

В регионах создадут межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости.
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Такая норма заложена в новом законе о занятости. Проект постановления о создании этих комиссий опубликован на федеральном портале.

В комиссию войдут представители региональной власти, прокуратуры, МВД, ФНС, Роструда, объединения работодателей и профсоюзов.

На заседание этих комиссий будут приглашать провинившихся работодателей и обиженных сотрудников.

Кстати, есть другой проект Минтруда с перечнем сведений, которые будут получать из ФНС борцы с серой зарплатой (о низкой зарплате. 10 исполнителях-самозанятых и т. д.) Об этом мы рассказывали здесь.

В частности, комиссия будет рассматривать показатели финансово-хозяйственной деятельности работодателей, которые участвуют в закупках по закону №223-ФЗ и имеют минимальную численность работников, мало платят НДФЛ и страховых взносов, не сдают РСВ и 6-НДФЛ.

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Трудовые проверки

Специальные комиссии будут выявлять серые зарплаты и неоформленных сотрудников

В регионах создадут межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости.

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