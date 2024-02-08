Специальные комиссии будут выявлять серые зарплаты и неоформленных сотрудников

Такая норма заложена в новом законе о занятости. Проект постановления о создании этих комиссий опубликован на федеральном портале.

В комиссию войдут представители региональной власти, прокуратуры, МВД, ФНС, Роструда, объединения работодателей и профсоюзов.

На заседание этих комиссий будут приглашать провинившихся работодателей и обиженных сотрудников.

Кстати, есть другой проект Минтруда с перечнем сведений, которые будут получать из ФНС борцы с серой зарплатой (о низкой зарплате. 10 исполнителях-самозанятых и т. д.) Об этом мы рассказывали здесь.

В частности, комиссия будет рассматривать показатели финансово-хозяйственной деятельности работодателей, которые участвуют в закупках по закону №223-ФЗ и имеют минимальную численность работников, мало платят НДФЛ и страховых взносов, не сдают РСВ и 6-НДФЛ.