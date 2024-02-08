Назван самый настойчивый мошенник января

Билайн зафиксировал 1623 звонка мошенника своей жертве за 8 минут в январе, сообщают РИА Новости.
«Самая долгая атака в январе длилась порядка восьми минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1623 раза, но так и не смог», — рассказал директор по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» Петр Алферов.
Алферов подчеркнул, что антифрод-решение «Билайна» заблокировало более семи миллионов нежелательных звонков за январь и защитило от влияния мошенников более 39 тысяч своих абонентов.
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