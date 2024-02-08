Увольнение

Миллиардер выиграл суд у беременной домработницы, оставив ее без выплат

Михаил Фридман выиграл суд у своей беременной домработницы из лондонского особняка Athlone House стоимостью £65 млн. Теперь он не обязан возмещать ей декретные выплаты.
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Госпожа Козлик была домработницей российского бизнесмена в его лондонском доме Athlone House. Когда в отношении господина Фридмана были введены санкции, домработница находилась в декретном отпуске. Из-за блокировки счетов бизнесмена госпожа Козлик лишилась ежемесячных декретных выплат — £1,5 тыс. А в марте 2022 года и вовсе была уволена, пишет «Коммерсантъ».

Домработница подала в суд на Фридмана за несправедливое увольнение из-за беременности, дискриминации по половому признаку и нарушении трудового договора, но суд встал на сторону миллиардера и постановил, что беременная женщина просто стала «жертвой процесса».

Михаил Фридман является российским бизнесменом и миллиардером, до 1 марта 2022 года он являлся членом совета директоров Альфа-банка.

Комментарии

1
  • Людмила М.
    Бухгалтер

    Беременная женщина -жертва процесса. Прям лозунг какой то. Нигде не любят декретниц.

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