Кредиты компаний в юанях выросли в 3,6 раза

Китайская валюта активно заменяет «токсичные» доллары и евро. В юанях экспортерам выгоднее кредитоваться, чем в рублях.

В 2023 году кредитование российских компаний в юанях увеличилось в 3,6 раза, до 46,2 млрд долларов. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Кредиты, которые были ранее выданы юрлицам в «токсичных» валютах, конвертировали в юани. Также на рост популярности кредитования в китайской валюте повлияли экспортеры. Для них ставки в юанях более выгодны, чем в рублях.

В январе 2024 года на биржевом валютном рынке доля операций с юанем впервые превысила 50%.

На счетах компаний и физлиц в российских банках лежат средства в юанях, эквивалентные 68,7 млрд долларам. При этом, на долларовых счетах осталось 64,7 млрд долларов.