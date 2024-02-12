Турция снова начала принимать платежи из России за гуманитарные товары

Турецкие банки проводят денежные расчеты с РФ по сельскохозяйственным товарам, фармацевтической продукции, осуществляют платежи в сфере туризма, медицины и образования. По остальным категориями транзакции все еще затруднены.

Банки Турции возобновили расчеты с Россией по «зеленому списку» продукции. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на генерального директора российско-турецкого делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) Алексея Егармина.

В список разрешенных гуманитарных товаров вошли: сельхозпродукция, товары фарминдустрии, текстиль, платежи по туризму, медицине и образованию. Перечь товаров будет расширяться, его предоставляет турецкая сторона.

Трудности с денежными расчетами все еще возникают в банке Golden Global. Легче платежи по гуманитарным товарам принимают Ziraat и VakifBank. По остальным категориям продукции транзакции по-прежнему затруднены.

При объявлении новых рестрикций со стороны США и Евросоюза банки начинают опасаться введения вторичных санкций. Однако затем ситуация успокаивается. Операции законные, легитимные, абсолютно белые, и поэтому прием платежей возобновляют, — сказал коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

Для проведения платежей по «зеленому списку» используют разные системы: и SWIFT, и российский аналог СПФС. Транзакции можно проводить через третьи страны, но тогда путь денег будет сложнее отслеживать.