📝 Новые и сложные вопросы в годовой бухгалтерской отчетности. Какие сюрпризы ждут бухгалтеров

Бухгалтерам важно учитывать новые правила, которые предъявляются к отчетности за 2023 год. На что обратить внимание?

Самое важное, что нужно сделать при составлении годовой бухгалтерской и налоговой отчетности — это проверить учет расходов и доходов. Не забудьте учесть:

новые повышающие коэффициенты амортизации в 2023 году;

новые возможности для применения инвестиционных вычетов;

внереализационные расходы. Проверьте, нужно ли к ним добавить новые и разрешенные;

установленный с 2023 года порядок возврата и зачета НДС, проверить, нет ли ошибок;

вычет по НДС разрешили принять без уплаты налога в бюджет, если компания является налоговым агентом;

операции, которые освободили от НДС в середине 2023 года. Их также нужно учесть в декларации;

обеспечительные платежи, которые теперь не учитываются в доходах (при условии, что этот платеж не является авансом) и расходах по налогу на прибыль;

новый порядок в отношении списанной задолженности по налогам, если ее признали безнадежной к взысканию.

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