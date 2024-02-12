Какие расходы учитываются в базе по налогу на прибыль

В 2023 году разрешили списывать затраты на добровольное страхование, а также продлили льготный срок для списания убытков прошлых лет и просроченной кредиторской задолженности по иностранным займам.

Федеральный закон от 31 июля 2023 года № 389-ФЗ внес поправки в Налоговый кодекс. Теперь в базе по налогу на прибыль можно:

учитывать взносы на добровольное страхование имущества;

списывать кредиторскую задолженность по иностранным займам, если компании с 2022 года не могут их погасить. Эти суммы разрешили не включать в доходы;

учитывать расходы на ремонт или доработку безвозмездно полученного имущества до пригодного к использованию состояния;

воспользоваться правом на списание убытков прошлых лет до 2026 года.

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