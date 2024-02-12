Банк «Синара» стал владельцем 3,6% разработчика IT-решений «Софтлайн»

Компания «Аталайя» (основной акционер «Софтлайна») передала подразделению банка «Синара» Private equity 3,6% капитала поставщика IT-решений «Софтлайн». Об этом сказано на сайте компании.

«Аталайя» также передаст 6% компании «Софтлайн» независимой инвестиционной компании, название которой не уточняется.

Таким образом, компания, ориентированная на «growth equity» инвестиции через приобретение значительных миноритарных долей в зрелых технологических компаниях с дальнейшим потенциалом роста и экспансии в России и странах СНГ, увеличит свой процент владения в акционерном капитале ПАО «Софтлайн» до 9,4%, — говорится в сообщении.

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