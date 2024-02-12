Центробанк засекретил инвестиции и объем заблокированных активов банков

Традиционная 101-я форма отчетности банковских балансов стала менее информативной. Регулятор скрыл информацию о банках, чтобы не показывать масштаб расчетов с иностранцами.

Центробанк закрыл часть информации о банковских балансах на 1 января 2024 года. Об этом узнал «Коммерсант».

Теперь нельзя оценить объем инвестиций в капитал дочерних компаний кредитных организаций, а также узнать об остатках средств на счетах, где отражены требования к нерезидентам, в том числе заблокированные. Такая информация публиковалась в 101-й форме банковских балансов.

Все приобретения и выбытия дочерних компаний проходят по этим счетам. Видя их динамику, можно делать выводы об изменении в составах банковских групп, имеющих такие инвестиции, — объяснил руководитель группы по оказанию аудиторских услуг компаниям финсектора Kept Алексей Колосов.

Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов сообщил, что 101-я форма стала «крайне неудобной» для анализа, ее информативность ограничена, а новые изменения в рамках засекречивания не анонсируются.

Банковский эксперт Алексей Нечаев считает, что ЦБ решил объединить суммы с корпоративным кредитным портфелем, чтобы скрыть масштаб расчетов с нерезидентами.