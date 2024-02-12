Российские компании получат приоритет в госзакупках

В госзакупках начнет работать механизм «второй лишний», который запретит заказчикам заключать контракты с иностранной организацией, если в конкурсе участвует хотя был один отечественный производитель.

В Госдуму внесли законопроект, который обеспечит отечественным производителям при закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

Законопроект позволит российским компаниям и участникам торгов из стран ЕАЭС заключать больше госконтрактов.

Это позволит Правительству Российской Федерации оказать дополнительную поддержку участникам закупки, в частности, предлагающим к поставке товар, производимый в Российской Федерации (в государствах-членах ЕАЭС), но в отношении которого еще не достигнуто требуемое количество баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) для включения в реестр российской промышленной продукции, — сказано в пояснительной записке.

Если в госзакупках участвует хотя бы один производитель из РФ, то заказчик не сможет выбрать товары или услуги у иностранных компаний. Будет работать механизм «второй лишний».

При рассмотрении заявок от компаний из РФ их стоимость будут условно снижать на 15% для повышения шансов на заключение контрактов, но сам договор будут заключать без учета этого коэффициента, по предложенной исполнителем цене.

Предпочтение из нескольких отечественных компаний будут отдавать тем, у кого более высокий технологический уровень локализации.