Благодарность за многолетний добросовестный труд отражается в трудовой книжке

Такое разъяснение дает Роструд.
Порядок заполнения бумажной трудовой книжки утвержден приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н.
Там сказано, что в трудовую книжку вносят такие сведения:
о награждении госнаградами, в том числе о присвоении государственных почетных званий, на основании указов и иных решений;
о награждении наградами Президента и правительства, наградами федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, профсоюзов;
о награждении почетными грамотами, нагрудными знаками, значками, дипломами, производимом работодателями;
о других видах поощрения, предусмотренных законодательством РФ, а также колдоговорами, правилами внутреннего трудового распорядка, уставами и положениями о дисциплине.
О том, как изменились правила по записям о награждениях мы рассказывали тут.
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