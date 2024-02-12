Поменяют правила по НДФЛ с зарплаты иностранных работников

Минтруд констатирует проблему: стихийный въезд иностранных граждан для трудоустройства и несоответствие их профессии потребностям национального рынка труда. Для борьбы с этим явлением примут поправки в законы.

На федеральном портале опубликованы уведомления о внесении поправок:

в Федеральный закон о правовом положении иностранных граждан в РФ – здесь;

в статью 217.1 НК об особ5енностях НДФЛ иностранных работников – здесь.

Речь идет об иностранцах, работающих по патенту. Они платят фиксированный платеж по НДФЛ, который потом учитывают работодатели при расчете зарплаты.

Текстов проектов пока нет. Когда их разместят, мы об этом расскажем.

Кстати, ранее уже хотели внести поправки в правила по НДФЛ иностранных работников. Вместо патентов хотели ввести реестр иностранных работников.