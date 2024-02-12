Кто должен сдать 3-НДФЛ до 2 мая

Сдать декларацию 3-НДФЛ за 2023 год в обязательном порядке должны ИП на ОСНО, адвокаты, учредившие свой кабинет, нотариусы. Также отчитаться должны граждане, получившие в 2023 доходы, с которых не удержан НДФЛ.

Речь идет о таких доходах:

от продажи недвижимости;

от продажи транспортных средств;

от продажи ценных бумаг, долей в уставном капитале;

от сдачи в аренду квартиры (дома, комнаты и т.д.), автомобиля, гаража и другого имущества;

в порядке дарения (кроме дарения имущества членам семьи и близкими родственниками);

от выигрышей на сумму менее 15 тысяч рублей;

в виде вознаграждения, выплачиваемого наследникам авторов произведений науки, литературы, искусства, авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;

получающие доходы от источников за пределами РФ и являющиеся налоговыми резидентами РФ;

в виде денежного эквивалента недвижимости и ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала НКО, если на дату передачи имущества оно находилось в собственности жертвователя менее 3-х лет;

в виде фиксированной прибыли КИК;

иные доходы, с которых налоговыми агентами не был удержан налог.

Если вы обязаны сдать декларацию, но не сдали ее, ФНС начислит НДФЛ на основе имеющейся информации, сообщает региональное УФНС.

Напомним, с 2021 года налоговики получили право проводить камеральную налоговую проверку и без 3-НДФЛ. То есть, несдача декларации теперь не спасет от начисления налога.

Комментарий главного редактора «Клерка» При отсутствии декларации камеральная проверка идет в течение 3-х месяцев со дня установленного срока уплаты НДФЛ (после 15.07.2024). При отсутствии сведений о цене сделки по продаже недвижимости налоговики вправе применить расчетную стоимость такого имущества, равную 70% его кадастровой стоимости на основании сведений, поступающих из Росреестра. По дарению расчет производится, исходя из 100% кадастровой стоимости.

Когда надо и когда не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог с продажи квартиры, мы рассказывали тут.