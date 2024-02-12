Кто должен сдать 3-НДФЛ до 2 мая

Речь идет о таких доходах:
от продажи недвижимости;
от продажи транспортных средств;
от продажи ценных бумаг, долей в уставном капитале;
от сдачи в аренду квартиры (дома, комнаты и т.д.), автомобиля, гаража и другого имущества;
в порядке дарения (кроме дарения имущества членам семьи и близкими родственниками);
от выигрышей на сумму менее 15 тысяч рублей;
в виде вознаграждения, выплачиваемого наследникам авторов произведений науки, литературы, искусства, авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
получающие доходы от источников за пределами РФ и являющиеся налоговыми резидентами РФ;
в виде денежного эквивалента недвижимости и ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала НКО, если на дату передачи имущества оно находилось в собственности жертвователя менее 3-х лет;
в виде фиксированной прибыли КИК;
иные доходы, с которых налоговыми агентами не был удержан налог.
Если вы обязаны сдать декларацию, но не сдали ее, ФНС начислит НДФЛ на основе имеющейся информации, сообщает региональное УФНС.
Напомним, с 2021 года налоговики получили право проводить камеральную налоговую проверку и без 3-НДФЛ. То есть, несдача декларации теперь не спасет от начисления налога.
Комментарий главного редактора «Клерка»
При отсутствии декларации камеральная проверка идет в течение 3-х месяцев со дня установленного срока уплаты НДФЛ (после 15.07.2024).
При отсутствии сведений о цене сделки по продаже недвижимости налоговики вправе применить расчетную стоимость такого имущества, равную 70% его кадастровой стоимости на основании сведений, поступающих из Росреестра.
По дарению расчет производится, исходя из 100% кадастровой стоимости.
Когда надо и когда не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог с продажи квартиры, мы рассказывали тут.
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