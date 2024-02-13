Как учитывать фиксированные взносы на УСН «доходы минус расходы» в 2024 году: таблица

Теперь для УСН «доходы» и ПСН уплата фиксированных взносов не имеет значения для целей уменьшения налога. А на УСН «доходы минус расходы» по-прежнему уплата важна.

Чтобы фиксированные взносы учесть при расчете налога на доходно-расходной упрощенке, они должны быть уплачены. Пока нет уплаты, в расходы их включать нельзя.

Платить фиксированные взносы с 2024 года надо только платежкой-01 на КБК ЕНП. Реквизиты платежки – здесь.

Таблица по учету взносы ИП при УСН «доходы минус расходы» в 2024 году — во вложении.

Из-за произошедших изменений бухгалтеры стали допускать больше ошибок в учете на УСН, не говоря о предпринимателях, которые работают без бухгалтера.

Сейчас как раз идет декларационная кампания, ИП и ООО сдают декларации по упрощенке. Если при камеральной проверке ФНС найдет какие-то расхождения в доходах или расходы окажутся слишком высокими, то налоговики направят требование и в 9 случаях из 10 они сразу запросят КУДиР, которая тоже заполняется по новым правилам.

Учитывая, что книгу учета многие заполняют задним числом (за весь год сразу) вы рискуете вовремя не предоставить ее или не успеете проверить — действительно ли вы допустили ошибку или нет. На курсе «Главбух на УСН» наши эксперты на реальных примерах покажут, как правильно учитывать доходы и расходы, избегая типичных ошибок, как заполнять КУДиР по новым правилам.

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