За невыполнение требования о продаже валютной выручки не будут штрафовать

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил решение отказаться от введения штрафа за невыполнение требования об обязательной продаже валютной выручки. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на первого зампреда комитета Даниила Бессарабова.

У нас в первом чтении одно из предложений касалось установления административной ответственности за неисполнения требований по обязательной продаже части валютной выручки. Есть предложение от этой нормы отказаться в силу ряда обстоятельств, — сказал Даниил Бессарабов.

В ноябре 2023 года в Госдуму внесли законопроект о штрафах за отказ экспортеров продавать валютную выручку и за нарушение порядка такой продажи. Документ прошел первое чтение, но потом депутаты отменили рассмотрение этой поправки.

Предполагалось, что экспортеров будут штрафовать от 75% до 100% от суммы непроданной валютной выручки.