ФССП признала обоснованными больше 6 тысяч жалоб на коллекторов

Должники стали лучше понимать свои права и составлять содержательные заявления на незаконные действия по взысканию долгов.

В 2023 году жители страны подали почти 57 тыс. жалоб на действия коллекторов. Каждое пятое заявление оказалось обоснованным. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Приставы признали обоснованными 6,88 тыс. жалоб на действия взыскателей долгов. Это на 33,3% больше, чем в 2022 году.

Факты нарушений подтвердились в 19% случаев, что составило максимальный уровень с 2019 года.

Не нарушений становится больше, а понимание должниками своих прав, защищаемых 230-ФЗ, становится лучше. Жалобы на нарушения становятся детальнее и содержательнее, появляются отсылки к положениям закона и фиксация именно процессуальных нарушений. Например, взыскатель допустил на два звонка в месяц больше разрешенного количества, — сказал эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Михаил Алексеев.

Также он добавил, что активность заявителей и приставов «дисциплинирует коллекторов». Подать жалобу стало проще в интернет-приемной ФССП и на портале Госуслуг.

Число обоснованных жалоб на деятельность микрофинансовых организаций выросло на 45,4%, до 3,94 тыс. заявлений. При этом количество жалоб на профессиональных коллекторов сократилось на 2,8%, до 616 штук.

За 2023 год сотрудники ФССП возбудили около 8 тыс. административных дел за нарушения при взыскании долгов с физических лиц. Из них 5,6 тыс. дел признали обоснованными и коллекторам назначили штрафы на общую сумму 450,9 млн рублей.