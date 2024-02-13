Налоговые риски: чего бояться предпринимателям в 2024 году

Компании могут заранее узнать, что ФНС по ним ведет контрольно-аналитическую работу, чтобы подготовить защитные материалы. Перечислили признаки, которые указывают на то, что компания попала под прицел налоговой службы.

В первую очередь бизнесу стоит опасаться проведения контрольно-аналитической работы по НДС со стороны налоговиков. Признаки того, что компания попала под прицел ФНС:

приходят требования по конкретным сделкам с «проблемными» контрагентами за период до 3 лет;

контрагентам приходят аналогичные требования;

представителей бизнеса и контрагентов вызывают на допрос;

руководство вызывают в ФНС на «рабочие совещания», где уведомляют о «разрывах» по НДС, побуждают уточнить суммы НДС, угрожают выездной проверкой.

Не всегда угрозы налоговиков обоснованы, они могут просто собирать материал, которого не хватит для назначения ВНП.

Когда у бизнеса есть реальные риски попасть на выездную проверку:

компания начала «переезд» в другую налоговую, не устранив разрывы;

запустили процедуру ликвидации предприятия;

бизнес не предоставляет обоснованных пояснений или не «уточняется», когда на квартал приходится разрывов на сумму более 1/8 от средних доначислений по выездным проверкам в ИФНС.

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