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VK купила IT-актив ради его сотрудников

VK выкупила 70% в юрлице, принадлежащем компании-разработчику red_mad_robot. Цель — получить команду разработчиков.
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Эксперты отмечают, что в условиях дефицита квалифицированных кадров крупным IT-компаниям логично приобретать подрядчиков, чьи работники уже знакомы с ее бизнес-процессами, чем тратить время на поиск и обучение «людей с улицы», пишет «Коммерсантъ».

«Много приложений» создано в феврале 2023 года. На сайте компании говорится, что она разрабатывает магазин приложений для устройств на Android. В текущей версии сайта не уточняется, о каком именно магазине идет речь, однако в сохранённой в кэше Google версии есть QR-код со ссылкой на скачивание RuStore (разрабатывается VK).

В VK сообщили, что к работе над RuStore привлекают «различных подрядчиков для проведения исследований и аналитики». Приобретение доли в «Много приложений», пояснили в VK, «направлено на усиление команды разработки цифровых продуктов». В компании не раскрыли условия сделки. Гендиректор CorpSoft Константин Рензяев оценил покупку доли приблизительно в 20 млн рублей.

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